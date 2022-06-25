Öğretmen atamaları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişken konuya ilişkin açıklama Bakan Özer'den geldi. Geçtğimiz günlerde bir televizyon programında bu yıl öğretmen ataması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Özer öğretmen atama tarihini açıkladı. Peki öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? İşte öğretmen ataması 2022 hakkında merak edilenler...