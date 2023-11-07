ÖĞRETMEN ALIMINDA MÜLAKAT KALKTI MI?

Binlerce öğretmen adayının merak ettiği mülakat konusu da açıklık getiren Tekin; ''Arkadaşlar bildiğiniz gibi Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. (Yeni bir çalışma var mı? Eski sistem devam mı edecek?) O sonuca nasıl ulaştınız bilmiyorum. Yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerekiyor. Bir kanun çıkmadı. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.'' sözlerini kullandı.