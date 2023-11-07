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        Haberler Gündem Öğretmen atama takvimi 2024: MEB ile Öğretmen atamaları yapılacak mı ve atamalar ne zaman yapılacak?

        Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2024 öğretmen atama takvimi

        Öğretmen adayları tarafından öğretmen atama takvimi araştırmaları yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtı ile 2024 öğretmen atama takvimi hakkında yapılan son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:18
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        • 1

          MEB öğretmen atama süreci heyecan içinde bekleniyor. Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN 2024?

          Farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni takvim beklenirken Bakan Tekin konu hakkında açıklamalarda bulundu.

          Bakan Yusuf Tekin; ''O konu da Meclis’te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah.'' dedi.

        • 3

          ÖĞRETMEN ALIMINDA MÜLAKAT KALKTI MI?

          Binlerce öğretmen adayının merak ettiği mülakat konusu da açıklık getiren Tekin; ''Arkadaşlar bildiğiniz gibi Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. (Yeni bir çalışma var mı? Eski sistem devam mı edecek?) O sonuca nasıl ulaştınız bilmiyorum. Yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerekiyor. Bir kanun çıkmadı. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.'' sözlerini kullandı.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

          Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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