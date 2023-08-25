Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi
KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğretmen atama takvimi araştırmaları da yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak?" soru2023-2024 öğretmen atama takvimi ve konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...
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Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar ve KPSS sonuçlarının ilan edilmesiyle yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI?
Öğretmen ataması konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:
"Bütçe konunu ile bağlantılı bir durum. Gündeme geldiğinde bize ayrılan kadro belli olacak. Mutlaka atama olacak.
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Önümüzdeki yılın mart ayına kadar atama sürecini tamamlamış olacağız yeni döneme ilişkin. Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde değerlendirilmelerimizi yaptık. Sayı ve süreçle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız."
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ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.