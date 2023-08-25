Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar ve KPSS sonuçlarının ilan edilmesiyle yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...