\u00d6\u011fretmen dizisi 8. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle izleyenlerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. B\u00fcy\u00fck heyecan\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 son b\u00f6l\u00fcm sonras\u0131 9. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 da merak konusu oldu. \u00d6\u011fretmen dizisi 9. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle birlikte final yapacak. Peki \u00d6\u011fretmen 9. final b\u00f6l\u00fcm\u00fc fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131 m\u0131? \u00d6\u011fretmen 8. son b\u00f6l\u00fcmde neler oldu? \u00d6\u011eRETMEN 8. B\u00d6L\u00dcMDE NELER OLDU? Taner\u2019le y\u00fczle\u015fmesinden sonra Akif, kendine olan g\u00fcvenini tamamen kaybetmi\u015ftir. Art\u0131k g\u00f6rev Akif\u2019tedir. Ak\u015fam sekize kadar hem kendini hem de \u00f6\u011frencilerini yapt\u0131klar\u0131nda hakl\u0131 oldu\u011funa ikna etmelidir. Fakat kendi haf\u0131zas\u0131na bile g\u00fcvenemiyorken bunu nas\u0131l ba\u015faracakt\u0131r? Sonunda her \u015feyi hat\u0131rlamay\u0131 ba\u015faran Zeynep ise Akif\u2019e, onu ikna edebilmek i\u00e7in zaman\u0131nda ula\u015fabilecek midir?\u00d6\u011eRETMEN 9. YEN\u0130 B\u00d6L\u00dcM FRAGMANI \u0130ZLE! — FOX (@FOXTurkiye) November 8, 2020