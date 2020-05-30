Bir eğitim aracı olarak oyun

Oyun saatleri çocukların gelişiminde son derece önemlidir; fiziksel olarak sağlıklı, ruhsal olarak gelişmiş ve duygusal olarak iyi olmalarına büyük fayda sağlar. Oyunlar sayısız faydanın yanı sıra temel eğitim için de anne babalara fırsatlar sunar. Evde birlikte vakit geçirdiğimiz şu günlerde oyunu eğitim amacıyla kullanabilirsiniz.

Oyunlar 3’e ayrılır; okullarda öğretmenlerin kullandığı öğrenme oyunları, takım oyunları ve eğlence oyunları. Çocuklar bu 3 oyun türünde de bir şeyler öğrenirler ancak zihinlerinin en açık olduğu zamanlar, düşünmeden sadece oyun oynadıkları eğlence zamanlardır. İlgisini çeken bir oyun türü üretmek, odaklanmasını sağlamak, eğlenceden eğitim yaratmanın temel yoludur.

İlgisini çekin

Çocuklarımızı büyürken gözlemlediğimizde, neleri yapmaktan daha fazla keyif aldıklarını daha kolay görebiliriz. Hangi oyuncaklar ya da hangi tür oyunlar daha fazla ilgisini çekiyor? Eğitici ve eğlenceli kitaplar, yaratıcılığı geliştiren oyuncakları araç olarak kullanabilirsiniz. Her çocuğun öğrenme şekli farklıdır. Bazıları görsel öğrenir, resimler ve şekillerle, beden diliyle daha kolay anlarlar. Bazı çocuklar sesle öğrenirler ve onlara okumak, anlatmak faydalı olur. Çocuğunuzun hangi duyusunun öğrenmede ona yardımcı olduğunu bulabilirseniz ilgisini çekebilir, oyunu da ona göre üretebilirsiniz.

Müzikten yardım alın

Müzik, her yaştan çocuğun ilgisini çekebilir ve gelişimlerinde çok önemli faydalar sağlar. Belirli yaşa kadar çocuklara öğretilmek istenen temel bilgiler şarkılara dönüştürülür; alfabe, rakamlar, mevsimler, günler ve çok daha fazlası. Şarkı sözleri çocuğun hafızasında daha kolay kalır. Evde, eğitim amacıyla hazırlanmış şarkılardan bir müzik listesini çalabilir, oyun oynadığı sırada bu şarkıların zihninde yer almasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yalan söylemenin zararları, aile sevgisi, kediler ve köpeklerle ilişki kurmak üzerine yazılmış şarkıları da listeye ekleyebilirsiniz. Bütün bu bilgileri daha kolay öğrenebildiğini göreceksiniz.

Filmleri araç kullanın

Bir film akşamı düzenleyip ailece birlikte ekran karşına geçebilirsiniz. Seçeceğiniz film size temel bilgileri öğretmede yardımcı olacak bir çocuk filmi olduğunda, bu eğlenceli zaman aynı zamanda son derece faydalı birkaç saate dönüşecektir. Ayrıca filmi altyazılı seçtiğinizde, duyduğu kelimeyi ekranın altında okuyarak kelime haznesinin gelişmesine yardım edebilirsiniz.

Mutfakta birlikte vakit geçirin

Yemek yapmak çocuğunuzla geçireceğiniz kalite bir zaman yaratmanın ötesinde harika bir eğitim yoludur. Mutfakta yemek yaparken temek matematik eğitimi de verebilirsiniz. Tarif defteri bu konuda yardımcınız olacaktır. 3 adet domates, yarım limon, 1 büyük soğan, 2 kaşık zeytinyağı, bir tutam tuz… Tüm bunlar basit matematik bilgileridir. Ayrıca ölçüler de en iyi mutfakta öğrenilir; 1 kg elma, 500 ml süt, 200 gram pirinç vs. Tüm bu bilgileri yüksek sesle okumak, göstererek rakamları ve ölçüleri hatırlamasını sağlamak, kağıt kalem üzerinde anlatmaktan daha akılda kalıcı olacaktır. Ayrıca basit yemek pişirme teknikleri kimya ve fizik bilgisidir.

Kutu oyunlarını dolaptan çıkartın

Belki çok ilgi çekici gelmeyebilir ancak kutu oyunları, yaş grubuna göre temel öğrenme kurallarını içerecek şekilde kurgulanmıştır. Mantık, soru sorma, çözüm üretme, sayma, işbirliği, basit matematik, el becerisi, kelime haznesi geliştirme ve benzeri pek çok şeyi kutu oyunlarıyla öğrenebilirler.

Muş-gibi yapmak

Hayal kurma oyunları, çocukların bilişsel olarak gelişiminde son derece faydalıdır. Bugün bir süper kahraman olup insanları kurtarmak için çözümler üretebilir. Yarın ise öğretmen olur ve öğrencilerine kedilerle köpekler arasındaki farkı anlatır. Çocuğunuzun evde geçirdiği her gün bir başka hayal kurma oyunu oynamasına, bir başka deyişle “muş-gibi yapmasına” destek olun. Oyuncaklarını, oyun setlerini seçmesine yardım edin, kostümlerini hazırlayın ve ihtiyaç duyduğu alanı açın. Çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayarak beyinlerini geliştirmenin yolunu kendi başlarına bulabilirler.