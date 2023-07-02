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VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? ÖTV'siz vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar?

Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone fiyatları, son Apple zammının ardından yeniden gündeme geldi. Apple Türkiye 18 Mayıs'tan itibaren dördüncü zammını yaparken en pahalı iPhone fiyatı ise 90 bin TL'ye yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenlemeye göre gençlere ve öğrencilere ilk bilgisayar ve telefon alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti uygulanacak. Son Apple zammının ardından gözler vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatlarına çevrildi. İşte 2023 vergisiz iPhone fiyatları...

Giriş: 02.07.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Teknoloji devi Apple, dolar kurunda gözlemlenen artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyat artışı yapan Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85 bin TL'yi aştı. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenleme ile öğrencilerin telefon ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacak. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden bir kereye mahsus olmak üzere muaf tutulacak olan gençlerin gözü "Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? ÖTV'siz vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ÖTV'siz vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları hakkında merak edilenler...

  • APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

    Apple, dolar kurundaki artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyatlarını yükselten Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85.999 TL oldu. Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı

  • EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK IPHONE FİYATLARI DEĞİŞTİ

    iPhone'un son sürümü iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 47.999 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 85.999 TL'ye yükseldi.

    Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.

  • SON APPLE ZAMMI SONRASI IPHONE FİYATLARI

    iPhone 14 128 GB: 47.499 TL

    iPhone 14 Plus 128 GB: 52.499 TL

    iPhone 14 Pro 128 GB: 61.499 TL

    iPhone 14 Pro 1 TB: 81.499 TL

    iPhone 14 Pro Max 128 GB: 65.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 1 TB: 85.999 TL

  • iPHONE 14 FİYATLARI

    iPhone 14 128 GB

    Eski fiyatı: 37.999 TL / Yeni fiyatı: 47.499 TL

  • iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Eski fiyatı: 41.999 TL / Yeni fiyatı: 52.499 TL

  • iPHONE 14 PRO FİYATLARI

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Eski fiyatı: 48.999 TL / Yeni fiyatı: 61.499 TL

     

    iPhone 14 Pro 1 TB

    Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 81.499 TL

  • iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Eski fiyatı: 52.999 TL / Yeni fiyatı: 65.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 1 TB

    Eski fiyatı: 67.999 TL  / Yeni fiyatı: 85.999 TL

  • CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

  • İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR? 

    iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL'y kadar dayanabiliyor.

    iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

  • Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

    Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Son Apple zammının ardından iPhone 14 128 GB fiyatı 47.499 TL, iPhone 14 Plus 128 GB fiyatı 52.499 TL,  iPhone 14 Pro 128 GB fiyatı 61.499 TL, iPhone 14 Pro Max 128 GB fiyatı 65.999 TL ve iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı 85.999 TL oldu.

    Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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