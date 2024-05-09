Öğrenciye 'Tiktok' üzerinden taciz iddiası!

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Manisa'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan G.S.’nin 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre G.S., kız öğrencisini telefonuna Tiktok isimli sosyal medya uygulamasını indirmesi için yönlendirdi ve ardından uygulama üzerinden mesajlar atmaya başladı.

"KONUŞACAKLARIMIZ ARAMIZDA"

Öğrencisine kalp emojisi gönderen öğretmen mesajlarına, "İki kuralım var, birincisi burada direkt arkadaşız o yüzden sizli konuşmak yok bana karşı, ikincisi konuşacaklarımız sadece ikimizin arasında kalacak tamam mı?" şeklinde devam etti.

14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYE ÖĞRETMENİNDEN ALKOL TEKLİFİ

Öğretmenin 14 yaşındaki öğrencisine "Her türlü goygoy serbest yani, hocam yok kız, bana buradan tarot bakamazsın değil mi, yüz yüze değil mi? Mekana gideriz, ne seversin kahve waffle veya bira cips, nereye date yapacağız" yazdığı mesajlaşma görüntüsü de ortaya çıktı.

ÖĞRETMENİNİ İHBAR ETTİ 14 yaşındaki kız öğrenci, yazışmalardan rahatsız olunca öğretmenini engelledi ve durumu okuldaki rehber öğretmenine bildirdi. Rehber öğretmenin ailesine haber vermesi üzerine 14 yaşındaki öğrencinin babası, CİMER üzerinden G.S.'den şikayetçi oldu. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulundu. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI CİMER'den gelen cevapta, öğrencinin iddialarına ilişkin tutulan tutanağın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı'na gönderildiği ve eğitim müfettişlerince yapılan inceleme sonucu G.S. isimli öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.