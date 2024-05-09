Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Öğrenciye 'Tiktok’ üzerinden taciz iddiası!

        Öğrencisini taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

        Manisa'da bir lisede görev yapan öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisini mesajla taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Öğretmenin, öğrencisi ile mesajlaşırken "Burada arkadaşız o yüzden sizli konuşmak yok bana karşı, konuşacaklarımız sadece aramızda kalacak. Mekana gideriz, ne seversin; kahve, waffle veya bira cips, nereye date yapacağız?" yazdığı öne sürüldü. Habertürk'ten Berfin Adıcan'ın haberi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciye 'Tiktok' üzerinden taciz iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan G.S.’nin 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği öne sürüldü.

        İddiaya göre G.S., kız öğrencisini telefonuna Tiktok isimli sosyal medya uygulamasını indirmesi için yönlendirdi ve ardından uygulama üzerinden mesajlar atmaya başladı.

        "KONUŞACAKLARIMIZ ARAMIZDA"

        Öğrencisine kalp emojisi gönderen öğretmen mesajlarına, "İki kuralım var, birincisi burada direkt arkadaşız o yüzden sizli konuşmak yok bana karşı, ikincisi konuşacaklarımız sadece ikimizin arasında kalacak tamam mı?" şeklinde devam etti.

        14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYE ÖĞRETMENİNDEN ALKOL TEKLİFİ

        Öğretmenin 14 yaşındaki öğrencisine "Her türlü goygoy serbest yani, hocam yok kız, bana buradan tarot bakamazsın değil mi, yüz yüze değil mi? Mekana gideriz, ne seversin kahve waffle veya bira cips, nereye date yapacağız" yazdığı mesajlaşma görüntüsü de ortaya çıktı.

        ÖĞRETMENİNİ İHBAR ETTİ

        14 yaşındaki kız öğrenci, yazışmalardan rahatsız olunca öğretmenini engelledi ve durumu okuldaki rehber öğretmenine bildirdi. Rehber öğretmenin ailesine haber vermesi üzerine 14 yaşındaki öğrencinin babası, CİMER üzerinden G.S.'den şikayetçi oldu. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

        GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        CİMER'den gelen cevapta, öğrencinin iddialarına ilişkin tutulan tutanağın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı'na gönderildiği ve eğitim müfettişlerince yapılan inceleme sonucu G.S. isimli öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa