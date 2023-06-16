Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayrama kısa bir süre kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek iddiası üniversite öğrencilerinin gündeminden düşmüyor. Konuya ilişkin sosyal medyada çıkan paylaşım ve videolara yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?" İşte öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı hakkında tüm merak edilen detaylar...