Öğrencisini kitapla darp etti! Soruşturma başlatıldı

Öğrencisini kitapla darbeden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darp eden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Beylikdüzü'ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darp ettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir