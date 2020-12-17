Öğrencilerine matematiği sanatla öğretmeye başladılar

Milli Eğitim Bakanlığının ( MEB) desteklediği e-Twinning Platformunda bir araya gelen öğretmenler, öğrencilerin matematik becerilerini eğlenerek ve farklı sanat dallarını kullanarak geliştirmelerini sağlayan projeyi hayata geçirdi.
Ankara Mamak Naşide Halil Gelendost İlkokulu ve e-Twinning Platformu öğretmenlerinden Banu Final, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminde çocukların evlerde kapalı kaldığına işaret ederek, bu durumun çocuklar için olumsuz etki yarattığını belirtti.
Çocukları bu sıkıntılı günlerde öğretmenler olarak yalnız bırakmamak için çalıştıklarını ifade eden Final, okul dersleri dışında da çocukların çeşitli aktiviteler gerçekleştirmesi için e-Twinning Platformu kapsamında proje tasarladıklarını aktardı.
MATEMATİĞİ SANATLA ÖĞRENİYORUM PROJESİ
"Matematiği Sanatla Öğreniyorum Projesi"nde eğlenerek, yaparak, yaşayarak çocuklarda kalıcı öğrenmeyi ve farklı sanat dallarıyla matematik becerilerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Final, "Proje ile çocuklarımızın dijital eğitim olanaklarından faydalanarak çeşitli sakıncalı internet oyunlarından uzak durmaları ve eğitimci web 2 araçlarını kullanmayı öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler planladık. Öğrencilerimizin farklı okullardaki çocuklarla iletişim ve etkileşim içinde süreci verimli şekilde geçirmeleri için çalışmalar yaptık." diye konuştu.
Çocukların farklı ülke çocuklarıyla irtibat halinde yeni fikirler edinmeleri ve farklı kültürleri tanımaları için de projeye 3 ülkeyi dahil ettiklerini bildiren Final, "Bu kapsamda projemize Türkiye'den 10, Azerbaycan, Belçika ve Polonya'dan öğrenciler ve öğretmenler katıldı." dedi.
Banu Final, projedeki etkinlikler konusunda şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz, öncelikle web araçlarını kullanarak projeyle ilgili logo, afiş ve kelime bulutları tasarladı. Bunların içinden projemizin logo ve afişini, anket düzenleyip oylama yaparak belirledik. Öğrencilerimiz, kendilerini tanıtmak için animasyonlar hazırladı. Tüm proje ortağı okullardan öğrenciler birleşerek proje ismimiz için akrostiş şiir yazdılar. Şiirleri video çekimleri yaparak birleştirdi. Projeyle ilgili kendilerine sunulan anketleri doldurdular. Aralık ayı için planladığımız 'Matematiği Oyunla Öğreniyorum' etkinliği için kendileri çok çeşitli oyunlar tasarladılar. Bu oyunlar için materyaller hazırladılar. Ailesiyle beraber çocuklarımız bu oyunları oynadı ve videolar çekerek bizlerle paylaştılar. Öğrenci velilerimizden bu çalışmayla ilgili çok olumlu dönütler aldık. Ailece kaliteli zaman geçirdiklerini ifade ettiler. Ayrıca aralık ayı için öğrencilerimiz dijital ortamda, istedikleri bir matematik konusuyla ilgili olarak oyun hazırlıyorlar. Oyun bizlerin kontrolünden geçtikten sonra diğer arkadaşlarına sunulacak."
Banu Final, ocak ayında "Matematiği Müzikle Öğreniyorum", şubat ayında "Matematiği Resimle Öğreniyorum", mart ayında "Matematiği Masalla Öğreniyorum", nisan ayında "Matematiği Drama ile Öğreniyorum", mayıs ayında "Matematik ile Sahnedeyim" etkinliklerini yapacaklarını sözlerine ekledi.
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