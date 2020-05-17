Öğrencilerin sergileyemediği  teknoloji ve tasarım projeleri TRT EBA TV'de yayınlandı

AA

Şişli Atatürk Ortaokulu Öğretmeni Rıza Solmaz'ın, Türkiye genelindeki 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin teknoloji ve tasarım projelerini topladığı video TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilerin birçok çalışması da yarım kaldı.

Uzaktan eğitim sürecinde 7 ve 8. sınıf öğrencileri de teknoloji ve tasarım projelerini sergileyemedi.

Bunun üzerine Şişli Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Rıza Solmaz, Türkiye genelindeki öğretmenlere çağrı yaptı.

Solmaz, gelen projeleri bir videoda toplayıp ''Çevrimiçi Proje Sergisi'' adını verdi. Öğrencilerin projelerinin yer aldığı video, TRT EBA TV Ortaokul kanalının teneffüs arasında yayınlandı.

Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji ve tasarım dersinin ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerine okutulan, öğrendiğinde uygulayabilen ve sorunlara karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir ders olduğunu söyledi.

Teknoloji ve tasarım dersinin öğrencilerin edindikleri bilgiyi günlük hayatta kullanmalarını, bunu gerçekleştirirken de sorun ve ihtiyaçları tespit edip, bunlara yönelik çözüm geliştirebilmelerine yardımcı olduğunu belirten Solmaz, "Öğrencilere kendini ifade etme, girişimci olma ve özgür, özgün ve yenilikçi düşünme gibi becerileri kazandırmayı hedefler. Öğrencilerimizle temel tasarım, inovasyon, mimari tasarım, akıllı ürünler, enerji kaynakları, görsel iletişim tasarımı, engelsiz hayat, biyotaklit ve ulaşım teknolojileri gibi birçok konuyu teknoloji ve tasarım dersinde işliyor ve uyguluyoruz." diye konuştu.

- "Çalışma için Türkiye'nin her tarafından video geldi"

Solmaz, ders kapsamında öğrencilerin bir soruna veya ihtiyaca yönelik çözümleri tasarlayıp, tasarımlarının model veya prototiplerini ürettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Dönem sonu sergilerinde veya yarışmalarında ise geliştirdikleri ürünlerini sunarlar. Kovid-19 salgını ile uzaktan eğitime geçilmesiyle biz de teknoloji ve tasarım öğretmenleri olarak sosyal medya ve WhatsApp gruplarımızdan öğretmenlerimize çağrı yaptık. Böylece Türkiye'nin her tarafından öğretmenlerimiz video çekip bize gönderdi. Çevrimiçi Proje Sergisi adını verdiğimiz çalışma için öğrencilerin 1 dakikada projelerini veya proje çizimlerini anlatmalarını, sergilemelerini ve sunmalarını istedik. Böylece öğrenciler yarım kalan projelerini tamamladı, çizimlerini bitirdiler ve videolarını çekip öğretmenlerine ulaştılar. Öğretmenlerimiz de bize ulaşarak, öğrencilerinin videoları gönderdiler. Böylece gelen videolardan bir kolaj derledik. Bu süreçte EBA TV'den yetkililer bize ulaştılar ve sergi videomuzu incelediler. TRT EBA TV Ortaokul kanalında teneffüs arasında yayınlandı. Yayından sonra bize ulaştırılan video sayısı arttı, bu videoları derlemeye devam ediyoruz."

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sadece temel derslere değil, tüm derslere devam etmesini, evlerinde yenilikçi, sorun çözen fikirler geliştirmelerini tavsiye ettiklerini vurgulayan Solmaz, sözlerini, "Günümüzde birçok alanda sorunlar yaşanıyor, ihtiyaçlar değişiyor. Peki bu sorunları çözenler neden bizim çocuklarımız olmasın, neden bizim ülkemizin çocukları ve gençleri yenilikçi ürünler tasarlamasın, neden geleceğin önemli insanları Türkiye'den çıkmasın? Yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Yeter ki çalışkan olalım." diye tamamladı.