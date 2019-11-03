Batman’ın Kozluk ilçesinde matematik öğretmeni olan 25 yaşındaki Nurdan Boyacıoğlu Alan, uyguladığı sıra dışı yöntemle öğrencilerini matematik korkusunu yendi. Öğrenciler kısa sürede büyük başarı sağladı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, ilk görev yeri olan Kozluk Bölükkonak İlköğretim Okulu'nda 3 yıldır görev yapan Sakaryalı matematik öğretmeni Nurdan Boyacıoğlu Alan, önce matematikle oyunu birleştirdi, sonra matematiğe müziği dahil etti. Öğretmen Alan, öğrencilerin bu derse olan ilgisini artırdı. Öğrenciler ise keyifli hale gelen matematik dersini kısa sürede kavrayarak bu derste başarı oranlarını yüzde 100 yükseltti.

'EN BAŞARILI OLDUĞUM DERS MATEMATİK OLDU'

Öğretmen Alan sayesinde artık matematik dersinin düzeldiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Zümral Çelik, "Daha önceleri matematik dersinden pek anlamıyordum. Büyük bir korkuyla bu derse yaklaşıyordum. Bundan dolayı da matematik benim için bir kâbus haline gelmişti. Öğretmenimiz bu dersi hem oyun hem de müzikle sevdirdi. Onun sayesinde şuan en sevdiğim ve en başarılı olduğum ders matematik dersi oldu" diye konuştu.

'ZOR OLMADIĞINI MÜZİK VE OYUNLA GÖSTERDİ'

Matematiğin sanıldığı gibi zor bir ders olmadığını öğretmeleri sayesinde öğrendiklerini dile getiren 7'inci sınıf öğrencisi Umut Demir ise, "Diğer derslere göre en az sevdiğim ders ve hiç anlamadığım ders matematikti. Öğretmenimiz matematiğin öyle çok zor bir ders olmadığını bize müzik ve oyunlarla gösterdi. Öğretmenimizin bu uygulaması sayesinde bu dersi artık sever hale geldim. Sınıfımızda bulunan bütün arkadaşlarımızın matematiğe olan ilgileri çok daha fazla artmış durumda” şeklinde konuştu.

'MATEMATİĞİ EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ'

Öğrencilerine matematiği sevdirmek için uyguladığı proje hakkında bilgi veren öğretmen Alan, "Öğrencilerin matematik dersine karşı ön yargısı ve korkusu tartışılmaz bir gerçek ve oyunları çok sevdikleri de öyle. O zaman matematik ve oyunu birleştirerek bu korkuyu yenebiliriz düşüncesi ile derslerimde elimden geldiğince oyunlarla, etkinliklerle matematik öğretimine yer veriyorum. Bazen özgün çalışmalar üretiyor, konulara kalıcı olması için şarkı sözleri yazıyor bazen de değerli hocalarımdan aldığım fikirleri ve gördüğüm çalışmaları uyguluyorum. Bizler çocuklarımızla eğlenerek öğreniyoruz ve matematiği çok seviyoruz" dedi.