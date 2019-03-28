28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre, liseliler Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında en çok "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"nı bekliyor.
AA'nın haberine göre; Ankara'daki Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öncülüğünde, Anadolu, fen, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden toplam bin öğrencinin katılımıyla yapılan araştırma, liselilerin "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında hayata geçirilmesini beklediği uygulamalara ilişkin dikkati çekici sonuçları ortaya koydu.
"2023 Eğitim Vizyonu" hakkında seminerlerin düzenlenmesinin ardından öğrencilerin görüşlerinin alınması amacıyla okullarda toplantı ve anket çalışmaları yapıldı.
Böylece öğrenciler, eğitim vizyonundaki maddeler hakkında sözlü ve yazılı olarak görüşlerini sunma imkanı buldu.
ÖĞRENCİLERİN İLK İSTEĞİ ZORUNLU DERS SAATLERİNİN AZALTILMASI
Araştırmada öğrencilere yöneltilen "2023 Eğitim Vizyonu'nda ilk önce hayata geçirilmesini istediğiniz madde nedir?" sorusuna, liselilerin yüzde 68'i "zorunlu ders saatlerinin azaltılması" yanıtını verdi.
Bunu, "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması", "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması", "haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliğinin azaltılması ve derslerin yükseköğretimle uyumlu hale getirilmesi" izledi.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders çeşitliliği ve saatlerinin fazla olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere vakit ayıramadığını belirtti.
ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PROJE YAPMAK İSTİYOR
Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 85'i, alan derslerinde daha fazla proje ve uygulama çalışması yapmayı istedi.
Bu çerçevede, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisi haline getirilmesi amacıyla okullarda kurulmaya başlayan tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin heyecanla bekledikleri uygulamalar arasında yer aldı.
"2023 Eğitim Vizyonu"nda yer alan "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması" ve "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması" maddelerine ilişkin ise öğrencilerin yüzde 91'i olumlu görüş bildirdi.
Öğrencileri en fazla heyecanlandıran maddelerden biri de "okul-mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde yetenekli öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımlarının sağlanması" oldu.
Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı bu madde hakkında olumlu görüşte bulundu.
Ayrıca, "üniversitelerdeki bilim insanlarının fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapması", ilgili öğrencilerin kısa sürede uygulanmasını istediği hedefler arasında yer aldı.
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