Öğrencilerin ateşi yükseldiğinde kimlik kartları uyarı verecek

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "ateş ölçerli öğrenci kimlik kartı" tasarlandı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkezde görevli öğretmen Alp Arslan, öğrencisiyle okullarda Kovid-19'a karşı bir çalışma yürüttü.
Öğrencilerin okulda bulunduğu sürede ateşlerinin yükselmesi durumuna karşı başlatılan çalışmada, "ateş ölçerli öğrenci kimlik kartı" tasarlandı. Boyna takılan bölümünde enseden ateş ölçümü yapan kart, ateşin belli seviyeye ulaşması durumunda kırmızı renkte uyarı verecek.
Merkez Müdürü Tuncay Kaya, öğretmen ve öğrencilerin, Kovid-19 sürecine olumlu katkılar sunmak amacıyla projeler yürüttüğünü söyledi.
Kaya, danışman öğretmen eşliğinde "ateş ölçerli öğrenci kimlik kartı" hazırladıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Kovid-19 sürecinde genellikle velilerimiz, öğrencilerimiz tedirgindi. Rehber öğretmenlerimizin yaptığı görüşmelerden, bu sürecin ne zaman biteceğine dair endişeleri olduğunu, süreç uzadıkça da psikolojik olarak değişik sorunların ortaya çıktığını biliyoruz. Bizlerin de amacı yaptığımız projelerle hem Milli Eğitim Bakanlığımıza kolaylık sağlamak hem de öğrenci ve velilerimizin endişelerini ortadan kaldırmak."
Okullarda kullanabilecek bir kart hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Kaya, bunun, basit gibi görünse de sosyal yönü ve işlevselliğiyle tüm okullarda yararlanılabilecek bir proje olduğuna işaret etti.
Kaya, "Türkiye'de milyonlarca öğrencinin olduğu okullarımızda kullanabilecek ve endişeleri hafifletecek bir çalışma. 15-20 günlük bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Öncelikle fikir alışverişinde bulunuldu. Öğretmen ve öğrencilerimizle beraber 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Ardından yapım işlemi gerçekleştirildi." dedi.
"OKULUMUZDA BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"
Çalışmayı yürüten öğretmen Alp Arslan ise uzaktan hangi öğrencide ateş sorunu bulunduğunu gözlemlemenin kolay olmadığını söyledi.
Tüm okullarda, kurumlarda ve topluluğun olduğu her yerde bu kartın kullanılabileceğini belirten Arslan, "Bu, uzaktan bir insanda ateş olup olmadığını önündeki sensörler sayesinde rahatlıkla görebileceğimiz bir kart. Okulumuzda da yakın bir sürede bütün öğrencilerimizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.
Arslan, ateş ölçümünün, kartlığın boyun ipine yerleştirilen sensör aracılığıyla yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu sensör enseye veya vücudun herhangi bir yerine temas ettiği anda ateşi otomatik ölçüyor. Daha sonra devrelerimizle beraber kartımızın içindeki düzeneğe geliyor. Burada da 9 ay civarında gidebilecek pilimiz var. Basit yapmak istedik ki hem ucuz olsun hem de herkes kullanabilsin. Kart üzerindeki sensörde de kırmızı ışık yanıyor ve ateş olduğunu görmüş oluyoruz. Kartı 38 derece ateşe göre ayarladık. 38 derecenin üzerinde ateş ölçerse kartımızda ışık yanacak ve bizi uyaracak."
Çalışmada yer alan 11. sınıf öğrencisi Berat Tuna Kaya da "Kovid-19'un başlaması ve ardından okulların açılmasıyla hem öğrenci hem de velilerde çok soru işareti vardı. Öğretmenlerimizle beyin fırtınası oluşturduğumuzda böyle bir proje ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
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