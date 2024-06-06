Öğrencileri itfaiye serinletti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen şenlikte sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi.

İHA'nın haberine göre Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yapılan şenlikte öğrenciler sıcaktan bunalınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

YAĞMUR HAVASI VERİLDİ Şenlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi. REKLAM

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sıcak havada su ile sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.