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        Öğrencileri itfaiye serinletti

        Osmaniye'de ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kentin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen şenlikte bunaltıcı hava zor anlara neden oldu. Bunun üzerine itfaiye tarafından su sıkılarak öğrenciler serinletildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:58
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        Öğrencileri itfaiye serinletti
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen şenlikte sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi.

        İHA'nın haberine göre Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yapılan şenlikte öğrenciler sıcaktan bunalınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

        YAĞMUR HAVASI VERİLDİ

        Şenlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi.

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        Öğrencilerin ve öğretmenlerin sıcak havada su ile sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #Osmaniye
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