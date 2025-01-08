Öğrencileri istismar eden öğretmen tutuklandı

İHA'nın haberine göre; Kartepe'deki Sınav Koleji'nde öğretmen M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.A'nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9'a yükseldiği öğrenildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. REKLAM