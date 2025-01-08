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        Öğrencileri istismar eden öğretmen tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı. Şikayet eden aile sayısının ise 9'da yükseldiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:21 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:21
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        Öğrencileri istismar eden öğretmen tutuklandı
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        İHA'nın haberine göre; Kartepe'deki Sınav Koleji'nde öğretmen M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.A'nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

        Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9'a yükseldiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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