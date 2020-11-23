Hayatını köy okulu öğrencilerine adadı

Anasınıfı öğretmenliği yapan evli ve 2 çocuk annesi Esra Çavuşoğlu, 2019 yılında eş durumundan dolayı Ankara Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu’ndan Muş'un Karaağaç beldesindeki 3 derslik ve 40 öğrencisi bulunan Karaağaç ilkokuluna atandı. 15 yıllık bilgi birikimi ile başarı derecesi yüksek olan tecrübeli öğretmen, şehir merkezinde bir okulda görev yapabilecek düzeyde olmasına rağmen merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Karaağaç beldesinde görev yapmayı tercih etti.
LOJMAN OLARAK KULLANILAN BİR BİNAYI ANAOKULUNA DÖNÜŞTÜRDÜ
Aslen Ordulu olan Çavuşoğlu göreve başlar başlamaz kolları sıvayarak, öğrencilerine daha temiz ve sıcak bir ortamda ders çalışma imkânı sunmak için lojman olarak kullanılan bir binayı kendi imkânları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla anaokuluna dönüştürdü. İmkânsızlıklardan imkân yaratan Esra Çavuşoğlu, 14 öğrencinin bulunduğu sınıfın fiziki şartlarını iyileştirmek için beton zemini parkeye çevirdiklerini, ısınmak için bir kuzine soba aldıklarını ve öğrenciler için tehlike oluşturmamak adına da sobanın etrafını tahta kafeslerle kapladıklarını anlattı. Geri dönüşümle eski perdeleri onararak sınıflarına astığını söyleyen Esra öğretmen, tuvalet ve banyo onarımında hijyenik olması için yeni malzemeler kullandıklarını, sınıfa yeni halılar aldıklarını ifade etti. Sıcak bir ortam oluşturmak adına çocukların oynaması için oyuncaklar alındığını söyleyen Çavuşoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Okulu ziyaret eden Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç anasınıfını çok beğendiğini belirterek, "Esra öğretmenin tecrübesinden faydalanılarak, okul müdürü ve öğretmenlerden destek alıp anasınıfını çok güzel bir hale getirdiğini söylemeliyim. Huzurunuzda cefakâr, vefakâr öğretmenime teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisine gerçekten minnettarız. Umarım diğer öğretmen arkadaşlarımıza örnek teşkil eder. Öğretmeniz çocuklara çok güzel bir ortam hazırlamış" diye konuştu.
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