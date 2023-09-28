Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar 2023 | Vergisiz telefon marka, modelleri ve şartları neler, vergisiz telefon ne kadar?

        Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları: Vergisiz telefon markaları neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinirken, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının detaylarını açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. ÖTV'siz ve vergi indirimin Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağı ve bir üst sınırının olacağı belirtildi. İşte Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları ve vergisiz telefon fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisiyar satışına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" İşte vergisiz telefon marka ve modelleri...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

          Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

        • 3

          10 GB İNTERNET HAKKI

          Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

        • 4

          GENÇ KART NEDİR?

          18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

        • 5

          VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

          Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

        • 6

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        • 7
          TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
          ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        • 8

          VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

          İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

          İşte 9 bin 500 TL'lik fiyat etiketinin altında kalan marka ve modellerden bazıları:

          Samsung: Galaxy M13, A04e, A04S, A32, A14

          VIVO: Y35, Y22s, Y16, Y36

          Reeder: S19 Max, P13

          Xiaomi: Pad 5, Redmi Note 12, Redmi 12, 10, 12C, Poco M5S

          Realme: 9 Serisi, 8 Serisi, 7 Serisi

          Casper: VIA F30, VIA M30 Plus

          Tecno Pova: Neo 2, Techno Pova 4

          Infinix: Hot 20i, Hot 30, Note 12,

          OPPO: A16, A55, A72, A91

          TCL: 20 SE, 20 E,

          OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Habertürk Anasayfa