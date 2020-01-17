Öğrencilere verdiği sözü tuttu

Erdal Murat Aktaş, verdiği sözü tutarak Kars'taki bir ilköğretim okuluna teknoloji ve bilgisayar sınıfı yaptırıyor. Kütüphanenin de yer alacağı sınıf, nisanda hazır olacak

Erdal Murat Aktaş, sözünü tutarak Kars'taki bir ilköğretim okuluna teknoloji ve bilgisayar sınıfı yaptırıyor. Aktaş, ürettiği 'Sen İstersen Dünya Değişir' adlı sosyal sorumluluk projesinin 'Eğitim Eşitliği' başlığı altında aralık ayında Kars'taki bir ilk öğretim okulunu ziyaret ederek bağışçıların bağışladığı malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere götürmüştü.

Ünlü Yönetmen, Kars'taki ilköğretim okuluna ziyareti sırasında öğrencilere bir bilgisayar sınıfı yaptırma sözü vermişti. Erdal Murat Aktaş, bilgisayar sınıfını yaptırıyor. Nisanda hazır hale gelecek olan teknoloji ve bilgisayar sınıfında aynı zamanda kütüphanede bulunacak. Aktaş, konuyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: ''Günümüz teknoloji ve internet çağı. Buradaki çocuklara eşit şartlar sağlanırsa, vizyonlarının gelişmesine biraz destek verilebilirse içlerinden önemli bilim adamları, sanatçılar çıkacaktır. Ben sadece küçük bir katkı sağlamak istedim. Abartılacak bir şey yok ama bu girişimim işe yararsa veya birilerine örnek olursa mutlu olurum."