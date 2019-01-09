Öğrencilere sömestr uyarısı!

09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dr. Fevzi Özgönül, "Çocuklarınızda kilo problemi varsa düzenli beslenme ve hareket zamanı. Okul zamanı düzenli beslenmediğine inandığınız çocuklarınızı şimdi kendi gözetiminizde sağlıklı besleyebilirsiniz" dedi.
Öncelikle çocuklarınıza, sindirim sistemini harekete geçirebilmeleri için uyandıklarında çok güzel doyurucu bir kahvaltı verin. Kahvaltıda çok kolay sindirilebilecek yiyecekler yerine çocukların tercihine bağlı değişik alternatifler sunabilirsiniz.
YEMEĞİ BUNLARLA KEYİFLİ HALE GETİRİN
* Okula gittiği için zamanı olmadığından hiç yiyemediği omlet ve çeşitlerini şimdi onlara yapın.
* Dilediği ve sevdiği peynir ve çeşitlerini sofranıza koyun.
* Besleyici bir ekmek seçin ama sakın kepekli olmasın. Tam tahıllı, çavdar veya köy ekmeği olabilir. (Kepek bağırsaktan demir ve kalsiyum emilimini engellediği için çocuklar için uygun bir yiyecek değildir).
* Mevsimine uygun domates, salatalık, marul, kırmızıbiber ve maydanozu eksik etmeyin.
* Sofrada biraz da mevsim meyvesi olsun.
* Ona süt veya taze sıkılmış bir meyve suyu da ikram edin.
* Zeytin seviyorsa yemek için tam zamanı.
* Sofranıza çiğ badem, ceviz ve fındık ekleyin, istediğini istediği kadar yesin.
İKİ ÖĞÜN ARASINDA 5 SAAT ARA VERİN
Dr. Özgönül, "Kahvaltısı bittikten sonra onun ev dışında hareket etmesini sağlamaya çalışın. İki yemek arası vereceğiniz 5-6 saatlik ara, sindirim sisteminin güçlenmesini sağlayacaktır. Sindirim sistemi ne kadar güçlenirse; yediğiniz gıdaları o kadar iyi parçalar ve içerdiği protein, yağ, vitaminler ve mineralleri o kadar iyi sindirir. Sonucunda bedeni de güçlenmiş olur. Böylece lüzumsuz acıkmalar ve ara atıştırmaların önüne geçilmiş olur" dedi.
"Öğle yemeği vaktinde lütfen ona fast food tarzı yiyecekler yerine geleneksel Türk yemeklerinden vermeye çalışın" diyen Dr. Özgönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çorba tercih edilecekse de mutlaka yemeğin üstüne içirin. Bu durum sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Her gün değişik yemekler tatmalarını sağlayın. Ekmek yerine daha çok yemek yemelerini öğütleyin.
Akşam yemeğinde hazmı kolay, pişmiş sebze yemeklerini tercih etmeliler. Yatarken mutlaka bir bardak süt içmelerini tavsiye ederim.
Çocuklarınız böylelikle düzenli ve kaliteli beslenerek, bedenlerini güçlendirecek ve yeni eğitim öğretim dönemine vücutlarını hazırlamış olacaklardır."
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