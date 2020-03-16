Öğrencilere ilk haftayı "dinlenme ve rahatlama etkinlikleriyle geçirin" önerisi

AA

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, ara tatil döneminde öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bakanlığın da tavsiyesiyle ilk haftanın dinlenme, rahatlama etkinlikleriyle geçirilmesi, ancak online eğitime geçecekleri ikinci hafta okuldakine benzer rutin bir ders çalışma programı yapılarak stresin bu yolla azaltılmasına devam edilmesi uygun olacaktır" dedi.

Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca öne çekilen bahar dönemi ara tatili ve sonrasında başlayacak olan 1 haftalık online eğitim sürecini AA muhabirine değerlendirirken, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin ve çocukların hayat tecrübeleri sınırlı olduğu için yetişkinlere göre beklenmeyen travma veya afet durumunda ne yapacaklarına karar vermekte zorlanabileceklerine dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Salgın, çocuklar ve gençler üzerinde farkında olmasalar bile bir psikolojik gerginlik oluşturdu. Bazı gençler, hastalanma ve ölüm korkusu yaşayabilir. Özellikle şu anda gençlerin temel bilgi edinim kaynağı internettir ve internet üzerinden başka ülkelerde çekildiği iddia edilen bir takım korkunç içerikli videoların izlenmesi, duygusal açıdan gençleri endişeye sevk edebilir. Durumun ciddiyetini anlamayabilirler, bunu bir çeşit eğlence olarak algılayabilirler."

- "Ara tatil verimli olarak kurgulanmalı"

Prof. Dr. Sefa Bulut, bu dönemin bir tatil değil, tedbir ve eğitime ara verme durumunun söz konusu olduğuna işaret ederek, "Hem gerilimlerinin azalması hem de sağlıklı kanalları takip edip bilgilenerek bilinçlenmeleri için bu ara dönem verimli olarak kurgulanmalıdır. Bakanlığın da tavsiyesiyle ilk haftanın dinlenme, rahatlama etkinlikleriyle geçirilmesi, ancak online eğitime geçecekleri ikinci hafta okuldakine benzer rutin bir ders çalışma programı yapılarak stresin bu yolla azaltılmasına devam edilmesi uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin internette daha az zaman harcamalarını isteyen Bulut, "Hayattaki başarının önemli kısmı sosyal beceriler ve ilişkilere yapılan yatırımdan kaynaklanmaktadır. Gençler internet dünyasından bir miktar uzaklaşarak gerçek insanlarla karşılaşabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlarda vakit geçirmeye çalışmalıdır." dedi.

- "Eba.gov.tr adresinde bol miktarda video ve yazılı materyal bulunmaktadır"

Öğretmenlerin tatil sürecinde yapılacak ders materyallerini öğrencilere verdiklerini aktaran Bulut, "Bakanlığımızın 'eba.gov.tr' adresinde bol miktarda ortaöğretime yönelik video ve yazılı materyal bulunmaktadır. Ayrıca birçok kar amacı gütmeyen kuruluş, farklı yaş grupları için ders müfredatı dışında birçok ücretsiz eğitim içeriği sunmaktadır. Buralardan eksik kaldıkları dersleri ve konuları tamamlayabilirler." diye konuştu.

- "Çocuğunuza yazılı bir ders programı hazırlayarak masasına asın"

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, ara tatil dönemi sonrası bir haftalık online ders sürecine ilişkin ise ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ebeveyn, çocuğa çok sıkı olamayacak şekilde bir ders programı yapabilir. Bu program mutlaka yazılı olarak öğrencinin çalışma masasına asılmalıdır. Yazılı olmayan program, çocukların birkaç gün sonra rutin ders programından uzaklaşmasına yol açabilir. Çocuk önce seçtiği konuyu 'eba.gov.tr' adresinden, sonra video kanallarında kendi anlayışına uyan bir öğretmen seçerek onun anlatımıyla dinleyebilir. Dersler bitince dersin özetini çıkarabilir. Ebeveyniyle dersten aklında kalanlar ve anlamadığı konular hakkında konuşabilir."

- "Uyku düzeni önemli"

Uykunun sağlıklı büyümenin temeli olan hormonların salınması için şart olduğunu, öğrencilerin tatil süresince de uyku düzenlerine uymaları, günde 9-10 saat uyumaları gerektiğini belirten Bulut, "Çocuklar uyku düzenlerini bozar ise okullar açıldıktan sonra bir süre bu düzenin yeniden oturtulması için zaman gerekeceğinden rutin hayat düzeni değişir. Küçük zaman dilimleri çocuğun rahatlaması için armağan olarak sunulabilir ama genel manada düzen bozulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Açık havada gezin, bahçe etkinlikleri yapın"

Tedbir amaçlı yapılan tatil sürecinde koronavirüsten korunmak için sosyal izolasyona da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bulut, yetişkinlerin virüsü, çocuklarına getirme olasılığı yüksek olduğundan başta kendilerini korumaya özen göstermelerinin önemini vurguladı.

Anne babalara, çocuklarıyla kalabalık aile ziyaretleri yapmaktan, düğün, nişan gibi toplu etkinliklerden uzak durmaları uyarısında bulunan Bulut, "Çocuklarıyla birlikte açık hava gezintileri, bahçe etkinlikleri ve evde hobi ürünleriyle eğlenceli etkinlikler ve bilimsel deneyler yapabilirler. Hatta birlikte yemek yaparak, verimli zaman geçirilebilirler." dedi.