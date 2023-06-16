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Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvuru yapılır ve şartları neler? 2023 Öğrencilere Kurban Bayramı için harçlık iddiası gündemde!

Öğrencilere bayram harçlığı iddiası! Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek iddiası gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında bilindiği üzere emeklilere bayram ikramiyesi verilmektedir. Öğrencilere bayram harçlığı iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı. İşte Öğrencilere bayram harçlığı iddialarına yönelik tüm merak edilen soruların yanıtı..

Giriş: 16.06.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayrama kısa bir süre kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek iddiası üniversite öğrencilerinin gündeminden düşmüyor. Konuya ilişkin sosyal medyada çıkan paylaşım ve videolara yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?" İşte öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı hakkında tüm merak edilen detaylar...

  • ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

    Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

     

  • Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.

  • İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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