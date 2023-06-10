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Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, resmi açıklama geldi mi? Öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, resmi bir açıklama yapıldı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken çeşitli konularla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bunlar arasında, öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde gençlere yönelik çeşitli vaatleri açıklamasının ardından bayram harçlığı konusunda da bir beklenti oluşmuştu. Özellikle sosyal medyada, "Gençlere bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. Gün itibarı ile belirtmek gerekirse, bu konu şu anda bir iddiadan ibaret ve resmi kaynaklardan bunu doğrular nitelikte herhangi bir açıklama gelmedi. İşte öğrencilere bayram harçlığı iddiası ile ilgili diğer detaylar

Giriş: 10.06.2023 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bilindiği gibi, bayram öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi adı altında bir ödeme yapılacak. Durum böyle olunca, sosyal medyada da gençlere 1000 TL bayram harçlığı verileceği yönünde iddialar öne çıkıyor. Özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesinde açıkladığı AK Parti seçim beyannamesi ile gençlere yönelik çeşitli vaatleri duyurmasıyla bayram harçlığı konusunda da bir beklenti oluşmuştu. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır ve resmi kaynaklardan konuya yönelik bir açıklama geldi mi? Şunu belirtmek gerekirse, öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı konusu şu anda sosyal medyada bir iddia olarak dikkat çekiyor ve resmi kaynaklardan bunu doğrular nitelikte bir açıklama bulunmuyor. İşte diğer detaylar

  • ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

    Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

    Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.

  • İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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