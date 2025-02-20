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        Gebze'de öğrencilere "Atık pil" uyarısı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri, Gebze ilçesinde öğrencilere atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinin önemini anlattı. Geri dönüşümün öneminin vurgulandığı etkinlikte öğrenciler, atık pillerle atölye çalışması gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:58
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        Öğrencilere "atık pil" uyarısı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri, "18 Şubat Dünya Pil Günü" etkinlikleri kapsamında Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlikte öğrencilere, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinin önemi anlatıldı.

        Geri kazanımın hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük değer oluşturduğu gerçeğinden yola çıkan ekipler, öğrencilere bu konuda önemli bilgiler aktararak onları bilinçlendirdi.

        Ayrıca öğrencilere, çöpe atılan pillerin içerdiği kimyasalların toprak ve suya karışarak çevreye ve insan sağlığına ne kadar ciddi zararlar verebileceği detaylı olarak anlatıldı. Geri dönüşümün öneminin vurgulandığı etkinlikte öğrenciler, atık pillerle atölye çalışması gerçekleştirdi.

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