Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yaptığı çalışmayla yurtlardaki doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ancak buna rağmen barınma ihtiyacı özellikle üniversite eğitimi için şehir dışında okuyan öğrenciler için bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonun bu denli artması öğrencileri ve aileleri ciddi bir sıkıntı içine sokuyor. Öğrencilerin yurt veya ev kiraları ile temel ihtiyaçlarını giderebilmek için harcadığı miktar en yüksek seviyeleri görürken aileler de zorluk yaşamaya başladı.