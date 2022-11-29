Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI
KYK geri ödemeli kredi almak, VGM bursu almaya engel değildir. Ancak karşılıksız burs ödemesi alanlar Vakıflar bursundan faydalanamaz. İşte VGM bursu alamayacak öğrenciler;
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler burslardan faydalanamaz.