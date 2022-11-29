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Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor

Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2022-2023 dönemi için öğrencilere burs sağlayacak. Başvuru için gerekli şartları taşımak gerekiyor. Burs almaya hak kazanan adaylar ise 8 ay boyunca bu destekten faydalanabilecek.

Giriş: 29.11.2022 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine toplam 5 bin 200 lira ödeme yapılacak. Burs desteği almak isteyen öğrenciler için başvurular 21 Kasım'da başladı. Adaylar başvuru işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak. VGM burs başvurusu için ise son tarih bugün sakın kaçırmayın! İşte VGM burs başvuru ekranı

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yaptığı çalışmayla yurtlardaki doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ancak buna rağmen barınma ihtiyacı özellikle üniversite eğitimi için şehir dışında okuyan öğrenciler için bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonun bu denli artması öğrencileri ve aileleri ciddi bir sıkıntı içine sokuyor. Öğrencilerin yurt veya ev kiraları ile temel ihtiyaçlarını giderebilmek için harcadığı miktar en yüksek seviyeleri görürken aileler de zorluk yaşamaya başladı.

  • Milyonlarca öğrenci KYK burs- kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklerken sevindirici bir diğer haber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) geldi. VGM, Ortaöğrenim bursu, Yükseköğrenim bursu ile yabancı uyruklu olan öğrencilere vereceği burslar için başvuru ekranının açıldığını geçtiğimiz haftalarda duyurdu.

  • VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bizzat veya posta yoluyla herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yoktur. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak.

    Yükseköğrenim bursu ile yabancı uyruklu olan öğrencilerin ise 30 Kasım'a kadar zamanı bulunuyor.

  • VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    VGM burs başvuru işlemlerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilecek. vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak.

    Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.

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