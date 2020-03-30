Öğrencilerden sosyal medyada "evde kal" çağrısı - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinde bulunan 6 yaşındaki Hira ve 9 yaşındaki Mira Boyraz kardeşler de ailelerinin yardımıyla çektikleri videoyla "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Yaşlı taklidi yapan iki kardeş, herkesin evde kalmasını istedi.Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin işlek caddelerinde vatandaşların evde kalmalarına yönelik çağrıda bulundu.