Öğrencilerden Selimiye Camisi'nde Mevlit Kandili programı

AA

Program, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkadir Karabıyık'ın Kur'an tilaveti ile başladı.

Dua edilmesinin ardından diğer öğrenciler ilahiler seslendirdi.

- "Onun izinde onun yolundayız"

Öğrencilerden Ahmet Güney, Hazreti Muhammed'in doğumunu kutlamak için Selimiye Camisi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "O alemlere rahmet olarak gönderildi. Onun izinde, onun yolundayız. Onun yolunda olmaya gayret gösteriyoruz. Allah hepimizi onun yolundan ayırmasın." dedi.

Yahya Bilen de Hazreti Peygamber'in 1449 yıl önce dünyayı teşrif ettiğini hatırlattı. Bilen, gençliğin Hazreti Muhammed'in yolunda olduğunu ifade etti.

Salgın tedbirleri gözetilerek düzenlenen programın ardından katılımcılara pilav ikram edildi.