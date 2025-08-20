Öğrencilerden orman varlığına katkı

2025-2026 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak öğrencileri merkeze alan bu projede; çevre bilinci oluşturulması, orman yangınlarında yok olan yeşil alanların yeniden kazandırılmasına katkı sağlanması ve öğrencilere doğayla bağ kurma fırsatı sunulması amaçlanıyor.

REKLAM advertisement1

Projenin ilk adımı, okul kayıt süreciyle birlikte atıldı. Kayıt için gelen öğrencilere ve velilerine beşer adet ağaç tohumu, detaylı çimlendirme talimatları ve bilgilendirme broşürleri hediye edildi. Yıl boyunca öğrencilerin aileleriyle birlikte çimlendireceği bu tohumların fidana dönüşmesiyle, gelecekte büyüyecek Handan Hayrettin Yelkikanat Hatıra Ormanı'nın temelleri atılmış olacak.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin liderliğinde gerçekleşen bu çalışma, öğrencilere sadece akademik bilgiler vermekle kalmıyor, aynı zamanda onları aktif bir şekilde çevre koruma çabalarına dahil ederek gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakma bilinci aşılıyor.