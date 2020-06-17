Öğrenciler yaşadıkları şehri "seçmeli ders"te her yönüyle öğrenecek

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün desteğiyle 7 öğretmen, yaklaşık 8 ay yörenin her yönünü ele alarak araştırmalar yaptı.Kentin kültürünü, tarihini, ekolojik yapısını, fauna ve florasını inceleyen öğretmenler, "Şehrimiz Iğdır" kitabını hazırladı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okullarda "seçmeli ders" olarak okutulacak kitaptan öğrenciler, yörelerini her yönüyle tanıma fırsatı bulacak.Eğitim ve öğretim müfredatına uygun olarak hazırlanan çalışmadan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri faydalanacak.İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün illerin kendilerine özgü seçmeli ders formatında bir kitap çalışması yaptığını söyledi.- "Bu bir nevi kültür aktarımı olacak"Kitabın Iğdır'ın tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade eden Gönen, şöyle konuştu:"Kitapta ilimizin tarihini, turizmini, coğrafyasını, kültürünü, geçim kaynaklarını, tarımın bütün faaliyetlerini içeren bilgiler mevcut. Amacımız, öğrencilerimizin çevrelerini tanıması, kültürlerini, tarihi geçmişlerini öğrenmeleridir. 'Yakından uzağa' ilkesinden yola çıkarak kendi illeri başta olmak üzere, ülkemizi tanımalarını, tarihimizi, kültürümüzü bir bütün olarak öğrenmelerini amaçladık. Bu kitapla öğrencilerimiz Iğdır'ı tanımış olacak ve kendi çevrelerini dışarıya aktarma fırsatını da bulmuş olacaktır. Bu bir nevi kültür aktarımı olacaktır."Kitabın hazırlanmasına koordinatörlük eden öğretmen Tuna Daştan da yaklaşık 8 ay boyunca sahada ekip olarak çalışma yürüttüklerini anlattı.Öğrencilerin yaşadıkları kenti tanıması konusunda iyi bir çalışma yaptıklarını aktaran Daştan, "Yazar arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıp Iğdırlı çocuklarımız için güzel bir çalışma sürdürerek en sonunda kitabımızı çıkardık. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimiz bu kitapla buluşacaklar." ifadesini kullandı.
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