Öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla alınan unlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi alilere ulaştırılmak üzere satın alınan unların dağıtımına Melikgazi ilçesinde devam etti.

Sema Yazar Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri'nin farklı bölgelerinden öğretmen ve öğrencilerin harçlıklarıyla topladıkları paralarla temin edilen unların dağıtımı için 6'ncı etkinliği Melikgazi'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zor bir süreçte eğitim camiasının böylesine önemli bir dayanışmayı göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Ekinci, "Bugün için öğretmenlerimiz tarafından 25'er kiloluk 1100 torba un, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. İnşallah bu zor süreci hep beraber atlatırız. Her hafta bir ilçemizde bu çalışmayı devam ettireceğiz. Bu işin asıl sahibi öğretmenlerimiz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek veren Şehit Murat Erdem Anaokulu Müdürü Bilgen Nar da ülkenin bu zor gününde bir nebze de olsa çorbada tuzlarının olmasından mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu tür örnekler çocuğun değer yargılarının oluşmasında çok önemli örnek teşkil ediyor." dedi.