Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - VAN

AA

Van, Muş ve Bitlis'te binlerce öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, sabah erkenden aileleriyle televizyon ve bilgisayarlarının karşısına geçerek ilk kez uzaktan eğitimle ders işledi.Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu gözlenen ilk derste, öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını izledi. Daha sonra derse başlayan öğrenciler, öğretmenin anlattıklarını dinledi, not aldı.9. sınıf öğrencisi Enise Karaca, ilk kez öğretmenlerin olmadığı bir ortamda ders işlediğini, kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.Sınıfını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirten Karaca, "Koronavirüs salgını geçene kadar derslerimizi böyle işleyeceğiz. Alışacağız mecburen. Öğretmenim 'kafanıza bir şey takılırsa arayın, sorun' dedi. Bende anlayamadım konuları öğretmenime soracağım. inşallah en kısa zamanda okuluma kavuşurum." diye konuştu.