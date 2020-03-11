11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğrenciler sorunlarını arabulucu akranlarıyla çözüyor - GAZİANTEP
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Arabulucu avukat tarafından öğrenciler bilgilendirme yapması- Öğrencilerden detaylar- Arabulucuk odası- Uygulamadan görüntüler- Avukatlardan Selma Akyazıcı ile röportaj- Kıbrıs İlk ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer ile röportaj
Öğrenciler sorunlarını arabulucu akranlarıyla çözüyor- Gaziantep'te hayata geçirilen "Akran Arabuluculuğu Projesi" kapsamında pilot olarak seçilen okullarda liderlik ve sorun çözebilme kapasitesi olan öğrenciler, sınıflarındaki problemlerin giderilmesine katkı sağlıyor- Proje kapsamında arabulucuk eğitimi alan "lider öğrenciler", okullarda özel oluşturulan odalarda sorun yaşayan arkadaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyorGAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'te bir grup avukat, genç nesillere sorunlarıyla başa çıkabilme yeteneği kazandırabilmek amacıyla "Akran Arabuluculuğu Projesi"ni hayata geçirdi.Bir grup avukat, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşerek daha önce farklı illerde uygulamaya konulan ve sorunların çözümü noktasında büyük oranda başarı sağlanan akran arabuluculuğunu Gaziantep'e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne taşıyabilmek için kolları sıvadı.Bu kapsamda kentte 5 okul pilot olarak belirlendi. Bu eğitim kurumlarında üçgen şeklinde masanın bulunduğu özel odalar hazırlayan avukatlar, rehber öğretmen ve okul idarecileriyle de görüşerek liderlik vasfı taşıyan, sorun çözebilme kapasitesi olan arabulucu öğrencileri seçti.Bu öğrencilere eğitim veren ekip, öğrencilerin akranlarıyla yaşadığı sorunları kendi aralarında çözmelerine imkan oluşturdu.Arabulucu avukatlardan Selma Akyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda uzlaşı kültürünü oluşturabilmek ve akran zorbalığını ortadan kaldıracak bir çalışma hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.Bu kapsamda konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüklerini ve akran arabulucuğu projesini uygulamaya başladıklarını ifade eden Akyazıcı, "Çözüm Arabulucuk Merkezi olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında özel ve devlet okullarından pilot okullar seçtik ve çalışmalara başladık." dedi.Proje kapsamında Prof. Dr. Abbas Türnüklü'nün katılımıyla öncelikle öğretmenleri ve okul idarecilerini eğittiklerini, ardından da arabulucu olarak seçilen öğrencilerin eğitildiğini aktaran Akyazıcı, şöyle konuştu:"Bir nevi seçimle belirlendi. Seçilen çocuklara da taraf tutmadan arkadaşları arasında uzlaşabileceklerini öğretmeye çalıştık. Bir masa etrafında konuşarak sorunları çözebileceklerini öğretmek istiyoruz. Sorun olduğunda çocuklar üçgen masa etrafında birbirlerine hissettiklerini anlatıp sorun çözmeyi hedefliyor."- "Bu proje bizim için çok önemli bir çözüm"Çalışmaların yürütüldüğü okullardan Kıbrıs İlk ve Ortaokulunun müdürü Ökkeş Hançer, projenin önemine değinerek, çalışmayı duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getirdi.Hançer, 700'ü Suriyeli olmak üzere toplam 3 bin öğrencinin olduğu okulda sorunları çözebilmenin zaman zaman sıkıntı yaratabildiğini, her problemin de öğretmen veya idareciye gelmesinin gün içerisinde zaman kaybına neden olduğunu aktardı.Hançer, "Bu proje bizim için çok önemli bir çözüm. Öğretmenlerimizden sonra öğrencilerimiz eğitildi. Sonuçtan öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de memnun. Çünkü bu projeyle çocuklarımız kendi sorunlarını çözmeyi öğrenecek. Öte yandan da çocuklar sorun olduğunda mahkemeyle, tartışarak, vurarak kırarak değil konuşarak da sorunlarını çözebileceklerini öğrenecekler. Yani şu an yapılan proje çocuklarımızın gelecekteki yaşantılarına çok büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!