Öğrenciler "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada eğitim almaya başladı

10 gün sürecek proje kapsamında, öğrencilere önce Iğdır Üniversitesi Konferans Salonu'nda "Dünya Yuvarlaktır, Ultrasonik Sensör Uygulamaları, Toprağımız Temiz Kalsın" başlıklı eğitimler verildi.
Bu eğitimin ardından Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'ndaki madene götürülen öğrenciler, tuz madenleri hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Halfeli beldesindeki ormanda düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilere, "Doğada Yardıma İlk Kim Koşar?", "Bitkilerden Müze Olur mu?" ve "Doğada Nefes Alıyorum" konulu dersler verildi.
Program hakkında AA muhabirine bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Okan Özbakır,, TÜBİTAK tarafından yürütülen proje kapsamında çocuklara kaya tuzunun oluşumu hakkında bilgi verdiklerini söyledi.
Özbakır, öğrencilerin gün boyu farklı etkinliklerle doğayı öğrendiklerini belirterek, "Tuz Dağı'nı gezen çocuklara, tuzun nasıl oluştuğunu, nerelerde kullanıldığını, ekolojik yapısını anlattık. Bugün yine projemizin diğer kısımlarında bölgemizin farklı coğrafi, ekolojik, sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönlerini de kapsayacak biçimde doğanın gerçek dilini kullanarak eğitim vereceğiz." dedi.
Projeye katılmaktan çok zevk aldığını belirten 7. sınıf öğrencisi Zeynep Büşra Uçan, "Bu proje sayesinde doğal alanlarda gezme fırsatı buldum. Doğada gezerken, dokunarak, hissederek uygulamalı şekilde derslerimizi görüyoruz. Uygulamalı ders gördüğümüz için çok eğlenceli oluyor ve konuları daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ali Efe Taşdemir ise "Okulda, kapalı mekanlarda gördüğümüz dersleri burada, doğada yaşayarak yerinde gördük. Burada aldığımız eğitimler sayesinde arkadaşlarımıza da bilgilerimizi aktarabileceğiz. Bu bizim için güzel bir deneyim oldu." dedi.
Arazide uygulamalı sürdürülecek proje kapsamında Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alan üstün yetenekli 20 öğrenci, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin'de doğada aktif olarak 10 günlük eğitim alacak.
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