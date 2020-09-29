Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarını kısa filmle anlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarına dikkati çekmek için Alanya yerel ağzıyla hazırlanan filmde oynadı.

29.09.2020 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarını kısa filmle anlattı
AA

Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mesut Nergiz'in yazıp yönettiği yerel ağızla hazırlanan "Dahir Dulug Megdebi Gorona Böcüğüne Garşı" kısa filminde, okulun öğrencileri yer aldı.

Öğrencilerin maske ve sosyal mesafeyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oynadıkları kısa film, okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kuralları gündeme taşıyan kısa film, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nergiz, Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencileri olarak "maske ve sosyal mesafeye" dikkat çekmek amacıyla Alanya ağzıyla bir kamu spotu hazırladıklarını belirterek, "Özellikle bölge halkının dikkatini çekmek ve salgında uyulmayan kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptık. Umarız duyarlı halkımız bu uyarıları dikkate alır ve bu kötü zamanları ileride tebessümle hatırlayacağımız anılara dönüştürürüz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Araba çarpan arkadaşı can derdindeyken görüntü çekti
Araba çarpan arkadaşı can derdindeyken görüntü çekti
Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı
Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı
İşte bebeklere en çok verilen isimler
İşte bebeklere en çok verilen isimler
Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
GÜNCELLEME - Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulunması
GÜNCELLEME - Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulunması
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X