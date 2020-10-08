Öğrenciler internet problemine çözüm bekliyor - MUĞLA

AA

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Dodurga Mahallesi'nde öğrenciler, altyapı sorunu ve GSM şebekesinin erişilebilir olmaması nedeniyle EBA'ya bağlanmak için şebekenin çektiği alanlara gidiyor.

Öğrencilerin velileri ve Mahalle Muhtarı Rasih Mete'nin aracıyla internetin çektiği dağlık alana ulaşan öğrenciler, yaşadıkları sorunun giderilmesini istiyor.Mete mahallenin birçok noktasında telefon çekmediğini, uzaktan eğitim olduğu için şu anda sorun yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden Betül Baran (13) internete bağlandıkları alanlarda da zaman zaman sorun yaşadıklarını belirterek, "Zor anlar yaşıyoruz. İnternet sorunumuza çare bulmasını bekliyoruz." dedi.Öğrenci Burak Gökmen (13) köydeki iletişim sorunu nedeniyle dağlık alana geldiklerini, telefon ve tabletleri olmasına rağmen canlı derslere katılmakta zorlandıklarını dile getirdi.