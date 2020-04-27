Öğrenciler hazırladıkları dijital dergiyle Kovid-19'a dikkat çekmeyi amaçlıyor

AA

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde Kal" çağrısına destek veren okul, çalışmalarını hastalıktan korunma amacıyla online olarak sürdürüyor.

Dünya Dergiler Birliği ile ortak çalışma içerisinde olan okul, "Kolonya" başlıklı, derginin ilk sayısında yeni tip koronavirüsü ele aldı.

Türk Telekom'un destek verdiği ve dijital okuma platformu e-Dergi üzerinde okurla buluşan yayında, "Koronavirüs çeşitleri", "Pandemi tarihi ve Kovid-19", "Kovid-19'un dünya ekonomisine etkisi", "Tehlikeli olan virüs mü yoksa insanlar mı?" ve "Kültürümüzde hijyenin önemi" başlıklı yazıların da bulunduğu birçok çalışma yer alıyor.

- "Amaçlarımızdan birisi bilinçlenme çalışmalarına katkı sağlamaktı"

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Enes Batman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda eğitime ara verildiğinden bu yana dergi eğitimine ve üretime hız verdiklerini belirterek, yeni tip koronavirüse karşı mücadeleye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Batman, derginin ilk sayısıyla birlikte Dergicilik Okulu öğrencilerinin virüsle ilgili yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olduklarını aktararak, "Bu dergiyi hazırlamaktaki amaçlarımızdan birisi bilinçlenme çalışmalarına katkı sağlamaktı. Bu virüsün ne olduğunu, neleri etkileyebileceğini ve ondan nasıl korunabileceğimizi odakta tutarak bir çalışma yaptık. Okurumuzdan bu bilinçlenmeyi çevrelerine de yaymalarını bekliyoruz." dedi.

Kovid-19'un hayatın birçok alanına etki edeceğine işaret eden Batman, şu bilgileri verdi:

"Sosyal hayattan şahsi alışkanlıklarımıza, teknoloji kullanımından temizlik hassasiyetimize, kamusal düzenlemelerden küresel dünya düzenine kadar, hemen her anlamda büyük ya da küçük değişimler olacağı muhakkak. Öğrencilerimizle birlikte bunları irdelemek ve bu değişimler karşısında edilgen bir konumda kalmayıp süreci tartışmak, bilinçli ve aklı başında bir şekilde olayları ve fikirleri incelemek istiyoruz."

- "Dergi aracılığıyla edindikleri bilgileri çevrelerine aktarmalarını hedefledik"

Editör Ubeydullah Erdoğan da lise ve ortaokul öğrencisi 150 gencin çalışmaya katıldığını belirterek, öğrencilerin çizim, karikatür ve illüstrasyon eserlerinin yanı sıra araştırma ve deneme yazılarına da yer verildiğini söyledi.

Hastalığa ilişkin bilgi kirliğinin oldukça yoğun olduğuna vurgu yapan Erdoğan, dergi vasıtasıyla öğrencilerde bu anlamda bir bilinç oluşturmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İlk sayıyı Kovid-19'a ayırmamızın en önemli sebebi; öğrencilerimizin bunun hakkında doğru ve derinlemesine bilgi edinmesi, sonrasında ise dergi aracılığıyla bu bilgileri çevrelerine aktarmasını hedefledik. Bunun dışında salgın açıklandıktan hemen sonra teknik alt yapıyı oluşturup, mentor hocalarımıza gerekli eğitimi vererek, hiç ara vermeden online eğitime geçmiş olduk. Öğrencilerimizin evde sıkılmalarına fırsat vermemek için ders dışında da muhabbet ettiğimiz, yazarları konuk aldığımız programlar düzenledik."

- "Kovid-19'dan sonra da bu salgının etkileriyle alakalı birçok eser ortaya çıkacaktır"

Dergide, "Pandemik Hastalıkların Edebiyattaki Etkileri" başlıklı bir yazı kaleme alan Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Naci Ulusu da, "Geçmişe baktığımızda pandemik hastalıklar edebiyatı, genellikle tüm dünyayı etkileyen bir salgından sonra o salgınla ilgili olmuş, bazı eserler de daha kötü pandemiler hakkında yazılmış. Kovid-19'dan sonra da bu salgının etkileriyle, sosyal mesafe ve karantinada yapılabileceklerle alakalı birçok eser ortaya çıkacaktır. Bunun yanında mutasyona uğramış yeni bir virüsten bahsedecek eserler de çıkacak ve sinemaya uyarlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Pandemi Edebiyatı" yazısıyla dergide yer alan Kandilli Kız Lisesi öğrencisi İrem Özçelik ise salgının, içerik anlamında edebiyata yön vereceği değerlendirmesinde bulunarak, şunları söyledi:

"İnsanlar pek çok zaman, yaşadıkları kötü ya da iyi olayları edebiyatla aktarmış. Yazdığım yazıda daha detaylı bahsettiğim ve tarihte de görüldüğü üzere, bu salgın bir seviyeye kadar edebiyata ve diğer sanatlara yön verecek. Fakat tüm edebi eser ve yazıların konusunun sadece 'salgın' olacağını düşünmüyorum. Ancak yine de geçmiş zamanlardan farklı olarak, alınan tedbirlerle edebiyatı daha fazla etkileyeceği de aşikardır."

Dergicilik Okulu öğrencileri, ilk sayıdan önce "100. Yılda 23 Nisan" başlıklı özel bir yayın hazırlayarak okurla buluşturdu.