27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin okullarda sağlıklı beslenmesine yönelik iş birliğine gitti. Bakanlıklar arasındaki iş birliğinin ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 16 Eylül İlkokulu'ndaki 2-A sınıfının öğrencileri, obeziteyle mücadele başlattı. Öğrenciler, fast food yerine çorbayla beslenmeye başladı. Sağlıklı beslenmek için kampanya başlatan öğrenciler, haftanın 1 günü annelerinin yaptığı çorbayı okula getirip, içiyor.
DHA'nın haberine göre; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocukların, eğitimi kadar sağlıklı beslenmelerinin de önemli olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın dengeli beslenmesi, sağlıklı birer birey olmaları adına bu tür çalışmaları destekliyoruz. Ayrıca müdürlüğümüzün Türk Böbrek Vakfı ile imzalamış olduğu protokol kapsamında öğrencilerimizin tuz ve şekeri az miktarda tüketimi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Gönlümüzün güzel çiçekleri öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri öncelikli hedefimiz" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZ SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENİYOR'
Projenin yararlarını anlatan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ise "Bu konuda biz de çocuklarımız için yaparak öğrenmeyi hedefleyen projeler geliştiriyoruz. Bu okulumuzdaki çocuklarımızın anneleri, haftada 1 gün çorba hazırlıyorlar. Çocuklarımız, yemek seçmemeyi, sağlıklı beslenmeyi, fast food türü zararlı beslenmeden uzak durmayı, yaşayarak öğreniyorlar" diye konuştu.
16 Eylül İlkokulu'nun 2-A sınıfı öğretmeni Aysel Yılmaz da "Çocuklarımızda son yıllarda artan sağlıksız beslenme sorunu var. Çocuklarımız hamur işi ve fast food türü gıdalara çok fazla yöneldiler. Öğrencilerimizin genelde çorba içmediğini, sulu yemek yemediğini gördük. Biz de çocuklarımıza sağlıklı yemek alışkanlığı kazandırmayı amaçladık" dedi.
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