        Öğrenciler 'Doğa'sına kavuştu

        Öğrenciler 'Doğa'sına kavuştu

        2025-2026 eğitim-öğretim yılı başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki Doğa Koleji öğrencileri ders başı yaptı. Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde fidanlarını toprakla buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 10.09.2025 - 14:48
        Okulun ilk gün coşkusu Doğa Koleji kampüslerinde yaşandı.

        Türkiye genelindeki 100’den fazla kampüste on binlerce öğrenci, yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına kavuştu.

        Saygı duruşu, İstiklal Marşı, okul yöneticilerinin konuşmaları ve şiirlerle başlayan açılış törenlerinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler heyecan yaşadı.

        Öğrenciler, “Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan” diyerek yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Yeşil vatan bilinciyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Doğa Koleji'nin yıllardır sürdürdüğü doğa, çevre ve gelecek duyarlılığının bir göstergesi oldu.

        #doğa
        #Doğa Koleji
