Öğrenciler caretta caretta yumurtlama alanında gönüllü temizlik yaptı

AA

Sahilin temizliği, Çukurova Üniversitesi öğrencileri Mehmet Yapmaz, Bekir Çilenk, Murat Kılıç, Harun Reşit Güneş ve Sebahattin Erdem tarafından gönüllü olarak yapıldı.

Sahilde oluşan çöp birikintileri ile yumurtlama alanındaki plastik atıkları toplayan öğrenciler, bölgenin temizlenmesinin caretta carettaların yaşamı için önemli olduğuna dikkati çekti.

Öğrenciler, bu temizliğin her yıl mayıs ayı öncesinde yapılması gerektiğine işaret ederek, Akyatan'ı ziyaret eden vatandaşlardan bölgenin temizlenmesine destek olmaları çağrısında bulundu.

Öğrenciler ayrıca bu temizliğin yavru caretta carettaların yumurtalarından çıkarak denize ulaşmalarında kolaylık sağlayacağını aktardı.

Hem sahilinde barındırdığı caretta caretta yumurtlama alanı hem de lagün ormanıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akyatan, Türkiye için önem taşıyan doğal yaşam ve endüstriyel orman alanı olma özelliğine de sahip bir bölge.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.