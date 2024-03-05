Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli Çayırova'da bulunan bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi. Alevler 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
DHA'nın haberine göre Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.