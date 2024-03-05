Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli Çayırova'da bir öğrenci yurdunda panik: Yangın çıktı - Güncel haberler

        Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli Çayırova'da bulunan bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi. Alevler 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenci yurdunda panik anları!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

        1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        REKLAM

        Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Habertürk Anasayfa