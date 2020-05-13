Öğrenci yurdunda karantina süresi dolan 87 kişi evlerine gönderildi - İZMİR

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında yurda getirilen 87 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hanzade Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara, Orman Genel Müdürlüğü görevlileri çam fidanı hediye etti.Sağlık kontrolünden geçirilen 87 kişi, AFAD ve yurttaki görevlilerce otobüslerle memleketlerine uğurlandı.Öte yandan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dün akşam yurtta müzik programı düzenledi.Yurt bahçesinde çalınan müzik eşliğinde sosyal mesafe gözeterek dans eden yurt çalışanlarına, karantinada olanlar odalarının balkonlarından eşlik etti.