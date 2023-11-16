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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci yurdunda asansör kazası

        Öğrenci yurdunda asansör kazası

        Ankara Çubuk'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda asansör kazası meydana geldi, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:55
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        Öğrenci yurdunda asansör kazası
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansör 3 kattan düştü.

        Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kız öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu panik yaşandı.

        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu

        Yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrencileri, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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