Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesinden uzakta olan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacağını duyurmuştu. Bunun üzerine ödeneği bekleyen öğrenciler "Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, kimler faydanalabilir?" diye merak ediyor. İşte, detaylar...