Kaza, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camii önünde meydana geldi. Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Gevher Nesibe Sağlık Meslek Lisesi öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada, servis araçlarındaki 19'u lise öğrencisi ile 2 şoför yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Osmaniye'de özel bir hastanede, 14'u ise Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tamamı tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.