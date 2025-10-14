Öğrenci servisine tren çarptı!
Muş'ta bir öğrenci servisine hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda 17 öğrenci hafif yaralandı
Muş'ta yolcu treni hemzemin geçitte okul servisi minibüsüne çarptı, 17 öğrenci hafif yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Yolcu treni, hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan serviste bulunan 17 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.