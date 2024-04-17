Öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı
Muş'un Varto ilçesinde, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı
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DHA'nın haberine göre; kaza, saat 16.30 sıralarında Erzurum- Varto karayolu İçmeler köyü girişinde meydana geldi. İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun yönetimindeki 35 PMD 82 plakalı hafif ticari araç, Zeki Çetin yönetimindeki 49 J 4042 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 9 öğrenci ile Muhtar Çayan Dursun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhtar Çayan Dursun ise Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök de kaza yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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