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        Haberler Ekonomi Emlak Öğrenci şehirlerinde kiralar ne kadar? - Emlak Haberleri

        Öğrenci şehirlerinde kiralar ne kadar?

        Endeksa, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de en çok öğrencinin bulunduğu 10 ildeki kiralık konut fiyatlarına yönelik bir çalışma yaptı. Endeksa verilerine göre, öğrencilerin en çok bulunduğu 10 il arasında en yüksek ortalama kira değeri 17 bin 742 TL ile 13 devlet üniversitesi bulunan İstanbul'da. İstanbul'un ardından 16 bin 303 TL ortalama kira ile yabancı nüfusun da yoğun olarak bulunduğu Antalya gelirken, İzmir 14 bin 820 TL'lik ortalama kira ile üçüncü sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 11:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:14
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        Öğrenci şehirlerinde kiralar ne kadar?
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        Üniversite sınavlarının sonuçlanmasıyla öğrenciler tarafından tercih edilen şehirlerde kiralık konutlara talep arttı. Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerden biri olan Eskişehir’de, ortalama konut kira değeri 9 bin 113 TL oldu. ‘Öğrenci kenti’ olarak anılan Eskişehir’de 3 adet devlet üniversitesi bulunuyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ni barındıran Tepebaşı ilçesinde ortalama kira değeri 6 bin 285 TL olarak belirlendi.

        İSTANBUL'DA KİRALAR 18 BİN TL'YE YAKLAŞTI

        Öğrencilerin en çok tercih ettiği 10 il arasında Eskişehir’in ardında yer alan İstanbul’da 13 adet devlet üniversitesi bulunuyor. Mega kentte ortalama konut kira değeri Ağustos 2023 itibarıyla 17 bin 742 TL oldu. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin kampüslerinin yer aldığı Beşiktaş ilçesinde ortalama kira değeri 34 bin 169 TL ile İstanbul ortalamasının üzerinde yer aldı.

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        YABANCI TALEBİNİN EN YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜ ANTALYA'DA ORTALAMA KİRA 16 BİN TL

        Ağustos 2023 itibarıyla 2 devlet üniversitesi bulunan Antalya’da ortalama konut kira değeri 16 bin 303 TL oldu. Akdeniz Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Konyaaltı ilçesinde ortalama konut kira değeri 17 bin 682 TL olarak Antalya ortalamasının üzerinde yer aldı.

        ERZURUM'DA ORTALAMA KİRA 7 BİN 427 TL

        Yoğun öğrenci nüfusunun bulunduğu bir başka il olan Erzurum’da ortalama konut kira değeri 7 bin 427 TL oldu. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Yakutiye ilçesinde ise ortalama konut kira değeri 6 bin 93 TL oldu.

        BUCA VE BORNOVA, İZMİR ORTALAMASININ ALTINDA

        İzmir’de Ağustos 2023 itibarıyla ortalama konut kira değeri 14 bin 820 TL oldu. Ege Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Bornova ilçesinde ortalama kira değeri 12 bin 548 TL ve Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Buca ilçesinde ortalama kira değeri 8 bin 872 TL oldu. İzmir’deki öğrenci nüfusunun çoğunluğunu oluşturan bu iki üniversitenin yer aldığı ilçelerin kiraları, İzmir ortalamasının altında kaldı.

        ÇANKAYA'DA KİRALAR 16 BİN TL SEVİYELERİNDE

        Ağustos 2023 itibarıyla Ankara’da ortalama konut kira değeri 13 bin 484 TL oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Çankaya ilçesinde ortalama kira değeri 16 bin 16 TL ile Ankara ortalamasının üzerinde kaldı.

        Öğrencilerin giderlerini kolay karşılayabileceği şehirleri tercih ettiği göz önüne alındığında Erzurum, Eskişehir, Kocaeli gibi bölgelerin öğrenciler açısından daha cazip olabileceğini belirten Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, kiralık ev arayan öğrencilerin paylaşımsız kalmayı talep etmeleri halinde minimum 10.000 TL ile 12.000 TL aralığında bütçe ayırmaları gerektiğini belirtiyor.

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