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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü. Eskişehir ise 628,47 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.