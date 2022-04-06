İSTANBUL'DA ULAŞIMA BÜYÜK ZAM!

AA'da yer alan son dakika haberine göre Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.