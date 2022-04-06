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Öğrenci aylık akbil ne kadar? İETT'ye zam! Mavi kart, öğrenti, tam aylık abonman ne kadar oldu, kaç para? Akbil fiyatları 2022

Öğrenci aylık akbil ne kadar? İETT'ye zam! Mavi kart, öğrenti, tam aylık abonman ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında haftalardır gündemden düşmeyen İETT ulaşım zammı ile ilgili karar çıktı. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen UKOME olağanüstü toplantısında alınan karar doğrultusunda İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Gelen zamla birlikte öğrenci akbili fiyatları da yükseldi.

06.04.2022 - 12:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da toplu ulaşım zammı haftalardır gündemden düşmüyor. İETT araçlarında ve toplu taşıma sistemlerinde kullanılan İstanbulkart fiyatlarına bugün itibarıyla yüzde kırk zam gelmesiyle birlikte akbil ücretleri arttı. İstanbul'da öğrenci akbili 78 lira karşılığında aylık abonman yaptırılşabiliyordu. İşte gelen son zamdan sonra mavi kart, sosyal kart, öğrenci akbili abonman ücretleri 

  • İSTANBUL'DA ULAŞIMA BÜYÜK ZAM!

    AA'da yer alan son dakika haberine göre Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

     

     

    Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

  • TAM VE ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCCRETLERİ NEDİR?

    İstanbulkartlarda Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, 

    Öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, 

    Sosyal kart abonman ücreti 267 liradan 374 liraya yükseldi. 

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