Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini İstanbul'un yolunu tuttu

Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu vurguladı. Güngör, "Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır." dedi. Fahrettin Güngör, "Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İl Müdürü Mutlu Kaya olmak üzere, kurum müdürümüz ve huzurevi sakinleri beni teşvik ettiler. Ben de azim ve istekle başvurumun devamını getirmek istiyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum ve Yedi Güzel Adamın şehrine diplomamla dönmek istiyorum" diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ HEYECAN

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran Güngör, duygularını paylaştı.

Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Güngör, şunları kaydetti: "Bugün bir şans doğdu uzun yıllar sonra. Ben de o şansı değerlendirmek için 70 yaşında dahi olsam okulumu tamamlamak üzere İstanbul'a geldim. Tatlı bir mutlulukla güler yüzlerle karşılaşıyorum. Kimin haberi olsa gözleri ışıldıyor. 70 yaşındaki birisinin hem de huzurevinde kalarak okuluna devam etmek isteyişinin çok iyi bir şekilde karşılandığını hissettim. Tabii ki bendeki mutluluk daha fazla. Çok memnunum konumumdan. Şimdi asıl hedefim okulu tamamlamak. Ondan sonra ne olur, onun planlamasını yapmadım ama fırsat olursa belki bir şeyler yapabilirim. Benim ilk düşüncem yarım bıraktığım okulumun diplomasını duvara asmaktır."

Bahçelievler Huzurevinde misafir olarak kalan Güngör, yıllar sonra yeniden okula başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Üniversitede kendisine "amca", "dede" diyenlerin olacağını ifade eden Güngör, "Okulu yarım bırakma ve bunun galiba ezikliğini yaşadım. Bitirmek istiyorum, artık o mutluluğu tatmak istiyorum. Kısa bir süre sonra bendeki azmi ve isteği gördüklerinde ve benim de iyi öğrenci olduğumu anladıklarında sonuçta ben de onların arkadaşları olarak sınıfa devam edeceğim diye bir his var içimde. Herkese mesleği ne olursa olsun eğitimlerini tamamlamalarını ve ondan sonra daha kolay olacağını varsayarak tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.